تسابق الزمن للزواج من شاب مصاب بالتوحد قبل وفاتها بمرض نادر

جهينة نيوز:

تحاول امرأة بريطانية تعاني من مرض نادر أن تسبق الزمن، وتحظى بفرصة للزواج من حبيبها وبناء بعض الذكريات برفقته قبل وفاتها.

وشخص الأطباء إصابة كوري ماكغوير (26 عاماً) بحالة نادرة تسمى الجنف، وتريد أن تتزوج من حبيبها جيمي تايلور (17 عاماً) الذي يعاني من مرض التوحد قبل فوات الأوان.

وتعاني كوري من العديد من الحالات الصحية المعقدة، وقد تم إخبارها بأنها ليست لائقة بما يكفي لإجراء عملية جراحية لإطالة حياتها، وتأمل الآن في جمع 10 آلاف جنيه استرليني (14 ألف دولار) لإقامة حفل زفاف مثالي.

وقالت كوري "ليس لدي عائلة أعتمد عليها. لقد قضيت معظم حياتي في المستشفى. لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق. لم أستسلم أبداً، ولكن السنوات القليلة الماضية كانت كفاحاً حقيقياً بالنسبة لي".

وأضافت "لديّ نظام مناعي منخفض للغاية، ويبدو أنني ألتقط أي مرض من حولي، ليس لدي سوى رئة ونصف. أنا ضعيفة للغاية وهشة ولدي القليل من الطاقة".

كما تعاني كوري التي ولدت بنوع نادر من التقزم من التهاب مزمن في الرئة، واضطراب في العمود الفقري، وأمراض القلب الرئوية وتوقف التنفس أثناء النوم.

وعلى الرغم من كل ذلك، تقول كوري إنها مصممة على الاستفادة القصوى من الوقت المتبقي، وهي في حاجة ماسة إلى صنع ذكريات مع جيمي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية