نايكي تكشف حذاءً ذكياً مع تحكم بالأوامر الصوتية

الإثنين, 2 أيلول 2019 الساعة 12:43 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نايكي تكشف حذاءً ذكياً مع تحكم بالأوامر الصوتية

جهينة نيوز:

كشفت شركة نايكي الحذاء الذكي ذاتي الربط Adapt Huarache الجديد، الذي يمكن التحكم فيه بالأوامر الصوتية، والذي سيتوفر في الأسواق بدايةً من 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، لكن دون الافصاح عن سعره.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الحذاء الذكي الجديد، مزود بنظام ربط "FitAdapt" يعتمد على محرك لإحكام الربط.

ويمكن التحكم في المحرك بواسطة المساعد الصوتي أبل Siri أو التطبيق الخاص بهاتف آيفون، وساعة أبل Watch.

كما يمكن للمستخدم ضبط إعدادات مسبقة للأنشطة المختلفة، وذلك لتبديل الربطات بأقصى سرعة ممكنة.

ويتمتع الحذاء الذكي الجديد بتصميم يستشرف المستقبل ويستلهم في الوقت ذاته الموديل الأسطوري Huarache، الذي أُطلق في 1991


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