غامر ب1000 دولار وربح الملايين.. أصغر مليونير بتكوين في العالم

جهينة نيوز:

أصبح إيريك فينمان أصغر مليونير بيتكوين في العالم، بعد أن نمت ثروته من 1000 دولار عندما كان بعمر 12 عاماً، إلى أكثر من 4.5 مليون دولار بعمر 20 عام.

واشترى إيريك 100 بيتكوين في عام 2011، بمبلغ لا يزيد عن 1000 دولار، عندما كانت قيمة كل بيتكوين تتراوح بين 10 و12 دولار، وخلال 8 سنوات فقط، بات يملك الملايين من خلال هذا الاستثمار البسيط.

نشأ فينمان في بوست فولز، وهي بلدة صغيرة خارج كور ديل ألين، بولاية أيداهو الأمريكية، وتعرف على البيتكوين للمرة الأولى في عام 2008، عندما كان برفقة شقيقه في احتجاجات أعقبت الأزمة المالية العالمية.

وبينما كان فينمان وشقيقه يهربان من الشرطة، شاهد رجلاً يرتدي قميصاً عليه شعار البيتكوين، وسأله عن هذا الشعار، فرد الرجل "هذه عملة مشفرة، ستضع حداً لوول ستريت والفساد وكل شيء سيء في عالم المال".

وبعد هذه الحادثة، أخذ فينمان على عاتقه التعرف على مفهوم البيتكوين، وقرر أن يستثمر فيها، واستخدم 1000 دولار حصل عليها من جدته لشراء 100 بيتكوين.

وفي سن 15، باع فينمان بيتكوين بقيمة 100 ألف دولار، وأسس شركته الخاصة، قبل أن ينقطع عن المدرسة، وربح الرهان مع والديه اللذين عارضا هذه الخطوة، ليصبح مليونيراً بعمر 18 سنة، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر