فيلم "انجيل هاز فولِن" يتصدر إيرادات السينما للأسبوع الثاني

جهينة نيوز:

تصدر فيلم الحركة والإثارة "انجيل هاز فولِن" إيرادات دور السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، في عطلة طويلة لنهاية الأسبوع بالولايات المتحدة، حسب تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته جيرارد بتلر، ومورغان فريمان وجادا بينكيت سميث، ولانس ريديك، إيرادات بـ 14.5 مليون دولار.

واحتل المركز الثاني فيلم المغامرة والكوميديا "غود بويز"، الذي يشارك في بطولته الأطفال جاكوب تريمبلاي، وكيث إل ويليامز، وبرادي نون، بـ 11.59 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة "ذا ليون كينغ" الأسد الملك، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد غلوفر، وسيث روجن، وبيونسيه، بـ 9.24 ملايين دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم "فاست آند فيوريوس بريزنتس: هوبز آند شو"، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون، وجيسون ستاثام، وإدريس إلبا، وهيلين ميرين، بـ 8.05 ملايين دولار.

وتراجع للمركز الخامس فيلم الدراما "أوفركمر"، والذي يشارك في بطولته أليكس كندريك، وشاري ويدمان، وبريسيلا شيرر، بـ 7.86 ملايين دولار