مشروعات لتحسين وضع شبكة الاتصالات وزيادة الإمكانيات الفنية للخدمة الهاتفية بحماة

جهينة نيوز

بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات بحماة أعمال مد الشبكات الهاتفية في تجمع كفر قدح الذي يخدم قرى خربة القصر وخربة عارف وكفر قدح وجدرين بتكلفة 63 مليون ليرة قيمة الأعمال المدنية إضافة إلى المباشرة بترميم وإعادة تأهيل مبنى الهاتف في قرية كفر قدح بقيمة 4 ملايين و400 ألف ليرة.

وبين مدير فرع الشركة المهندس منيب الأصفر أن الفرع يقوم بتمديد الشبكة الهاتفية وتنفيذ الكبل الضوئي لتركيب مجمعة ضوئية في كل من قريتي تل أعفر وقصير دير حويت بـ 896 خطاً هاتفياً في كل واحدة منهما وخاصة أنهما لم تخدما من قبل بخدمة الهاتف الأرضي وبقيمة 30 مليون ليرة إلى جانب توسيع الشبكة الهاتفية في مركز هاتف بلين الذي يخدم قرى بلين وحوير الصليب والصومعة وسيغاتا وغيرها.

ولفت إلى أنه تم تركيب وحدة نفاذ ضوئية في قرية حوير الصليب بسعة 890 خطاً هاتفياً وسيتم وضعها بالخدمة خلال العام الحالي إضافة إلى تركيب وحدة نفاذ ضوئية في قرية أكراد إبراهيم بسعة 890 خطاً هاتفياً ووضعها بالخدمة وتخديم القرية بالخدمة الهاتفية.

وأشار إلى أن هناك عقدين قيد الإعلان لإعادة تأهيل مركز هاتف بلدة عقرب الذي تعرض لأعمال تخريبية من قبل المجموعات الإرهابية وتنفيذ شبكة هاتفية في قرية قرمص ووضعها بالخدمة فضلاً عن تنفيذ شبكة هاتفية في قرية نيصاف ويتم وضعها بالخدمة حالياً إضافة إلى توسيع الشبكة الأرضية وتحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية في مركز هاتف عوج الذي يخدم قريتي التاعونة وكفركمرة كما تم تنفيذ شبكة هاتفية أرضية في مركز هاتف البياضية ويخدم قرى (أق دوكار وقرطمان والمتنى والزاملية) وتركيب وحدة نفاذ ضوئية في قرية السويدة بسعة 890 خطاً هاتفياً.