أبراج الاثنين 2 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢/ ٩: متطلب ومفرط الثقة، مغرور سريع الغضب، مندفع، متلهف فنان، مفعم بالحيوية، صاحب حدس، متعاون، متفرد متعدد المواهب، اقتصادي من الطراز الاول، يعرف كيف ينفق، حافل بالظروف الغنية، فرصة مناسبة للتجديد، تغييرات مفاجئة في حياتك الاجتماعية، فرصة للسفر هجرة او اقامة مؤقتة، تعلم لغة جديدة، مهارة وتعامل مع اشخاص نافذين، شراكات مصدرها لا بأس، كن منتبه ومتيقظ خاصة الاشهر التاسع والحادي عشر، شهور جيدة

الحمل: القمر يعاكسك يحملك انذار، اعتمد الحذر والوقاية من عرقلة وتوتر لا تراهن على مشروع واحد ضع كل امكانياتك اعمل بهدوء بدون استفزاز، اضبط اعصابك، قد يرفض احدهم طلبا لك وهذا مؤسف، تتصرف بطريقة ذكية، تقلب الامور بالليل لمصلحتك

الثور: شغل وتراكم عمل وتنقل من حال الى حال انتبه من بعض الاوهام ومن عرض جديد يخفي سوء النية، اشياء تتعلق بالتنقل ومنافسة شرسة تتعرض لتحديات واستفزازات فترة ضاغطة ومتعبة نفسيا بسبب كثرة الواجبات والاعمال

الجوزاء: لا ترهق نفسك، حضورك ضروري اليوم جيد لتنطلق وتبادر وتترك أثر في نفوس الاحبة، تطلع على تغيرات تسمع أخبار تغير برنامجك أمور طارئة تسلية لهو، للبعض حظوظ ونجاحات وعلاقات مع الاولاد، للبعض اخبار تخص ولادة زيارة طبيب، للبعض تطلق فكرة وتقوم بمبادرة استغل هذا اليوم للحصول على معلومات مهمة، يوم جيد للمراهنة

السرطان: لا ترهق نفسك بامور شخصية وعائلية قد يحتاجك احد المقربين من افراد عائلتك اليوم مطلوب منك تقديم خدمات لا تتقاعس مهمة غير منتظرة زوار عائلة تحسين على صعيد العمل تصليحات اعطال تناضل على جبهات متعددة لا تتورط بمجالات ليست مؤكدة انتبه من مخالفات قانونية

الأسد: نهار يحملك دراسة مشروع، تنجح بحجج قوية ومقنعة تنجح بالحصول على الدعم والتحالفات، تركز على شؤون شخصية عائلية تتغلب على معاكسات الفلك من عرقلة وتأجيل بالنقاش، تنقلب الأطوار على صعيد عاطفي، بامكانك ان تحكي فالحكي لك

العذراء: تشعر بالأمان وسط فريق تنتمي إليه وأصدقاء ترتاح لهم وتتعاون معهم يوم جيد للمشاركة بقضية حق وتكون ناطقا باسمهم، والاهداف الانسانية أمور مالية تناقش وتحصل على أرصدة عائدات تمويل ومكاسب مالية، تناقش وتتألق وخاصة أن القمر ببرج المال، الامور جيدة

الميزان: القمر ببرجك تتباهى بنفسك تجد الاعجاب، تنجح بدعوة من احد اشخاص تلاحق مشروع، تظهر بالأناقة، يلعب الوحي دور باستقطاب الفرص، بانتقال القمر لبرج المال امور مالية مشوقة او مبالغة، مغامرات مالية بطريقها اليك

العقرب: تسير الامور من حسن إلى أحسن وخاصة القمر ينتقل مساء لبرجك، لذلك تتزود بمعنويات مرتفعة، تغييرات طالما حلمت بها، فكر قبل الاقدام على أمر خاص بك، انتبه لا تصطدم بأحد من الاعداء والاخصام، مطلوب منك الهدوء والتروي بينما يصل القمر لبرجك

القوس: قد تسمع ما يطرق قلبك وتخفف عن نفسك، حظوظ وعلاقات صادقة، القمر يدعمك وتبدو سعيدا بلقاء من الماضي، احتمال دعوة لمناسبة او دعوة غداء، نهار للانفتاح واخر الليل للضبضبة في البيت

الجدي: نهار للعمل، اظهر بمظهر القوي والقادر لا تترك أحد يكتشف مخاوفك، تضطر للتعامل مع احد غريب عن محيطك او صعيد عملك، تترك الجدل ليوم اخر تحفظ واصمت اكثر من الكلام، لا تكشف اوراقك واعمل بعيدا عن العيون، اثبت جدارتك ومسؤولياتك، انت على صح والاخرين يحاولون صب الزيت على النار

الدلو: مسائل تعقدت في السابق، تتقدم بطلب تلاقي تجاوب وشرح أفكار، تعلق اهمية على الماضي قد تعرف سفر مربح، تحول بعض المعلومات السرية او الشائعات الى نقاط تطالك وتأخذ قرار فيها، لا تتخذ قرارات بقضية عمل جديدة، لا تقلب الطاولة بسبب تسرعك انت تحكي هواتف مهمة ويزورك اصدقاء من مسافات بعيدة

الحوت: تخوض تجربة استثمارية، او تناقش مهمة قد يؤدي الامر الى شراكة مالية تنشأ عن مشروع جديد، تمويل او رسائل معينة لبعض المجموعات، تناقش تطورات وتستفيد من بعض الامور، تعود للماضي وتسترجع بعض الذكريات وتعطي دون حساب