بيان مخزي لجامعة الدول العربية بعد عملية حزب الله البطولية

جهينة نيوز:

قالت جامعة الدول العربية ان الحفاظ على مصداقية المؤسسات اللبنانية أمام المجتمع الدولي يجب أن يُمثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وأن انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمرٌ لن يصب في صالح لبنان وشعبه, دون أن تكشف الجامعة العربية عن اي مصداقية تتحدث و عن اي مجتمع دولي .

و جاء بيان جامعة الدول العربية بعد أن قام حزب الله بإستهداف عربة عسكرية لقوات الاحتلال الاسرائيلي اعرب فيه امين عام الجامعة العربية عن انزعاجه لما اسماه تبادل اطلاق النار بين لبنان و (اسرائيل) التي لم يسميها البيان كيان احتلال اسرائيلي.

و طالب بيان الجامعة العربية ما اسماه المجتمع الدولي لضبط ردود الافعال الاسرائيلية على عملية حزب الله متناسياً أن من يضبط ردود فعل كيان الاحتلال هو قوة حزب الله و ليس المجتمع الدولي الذي يقدم السلاح و الذخائر للاحتلال.

و كان حزب الله قام بعملية انتقامية ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي اسفرت عن تدمير عربة عسكرية و قتل و جرح من فيها , فيما لم يتجرأ جيش العدو على استهداف اي موقع لحزب الله و اكتفى بقصف مناطق فارغة بهدف احداث دخان يحجب ماذا يحدث شمال فلسطين المحتلة عن اعين الكاميرات.