البحرين تدعوا رعاياها لمغادرة لبنان فوراً

جهينة نيوز:

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

وتؤكد وزارة الخارجية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.

و تأتي الدعوة البحرينية في اعقاب عملية نفذها حزب الله ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي شمال فلسطين المحتلة اسفرت عن تدمير مركبة عسكرية تتسع لثمان جنود و قتل و جرح من فيها, و قد لوحظ غياب نبأ عملية حزب الله عن وكالة انباء البحرين التي نشرت بيان الخارجية البحرينية.