قناة اسرائيلية تشير الى ان نتنياهو يكذب بخصوص عملية حزب الله

جهينة نيوز:

طرحت القناة 12 العبرية تساؤولات تشير الى كذب مسؤولي كيان الاحتلال الاسرائيلي و قالت القناة في تقرير لها : نتانياهو والوزير يوآف غالانت والمتحدث باسم الجيش أعلنوا عن عدم وجود إصابات في القصف على الحدود الشمالية ولا حتى خدش لأي جندي فلماذا أقلعت طائرة هليكوبتر من الحدود الشمالية إلى مستشفى رامبام في حيفا ، وأخلت الجنود هناك؟ ربما تكون هناك إجابة ، وربما لا نعرف أبداً.

و كان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الاسرائيلي قال في وقت سابق " لم يُصب من طرفنا أحد ، ولو بخدش" فيما رصدت الكاميرات طائرة مروحية للعدو تنقل جثث و جرحى العدو الى مشافي كيان الاحتلال الاسرائيلي.