لجان المقاومة الشعبية في فلسطين: رد حزب الله نقلة نوعية مهمة في قواعد الاشتباك

جهينة نيوز:

أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أن رد حزب الله اللبناني باستهدافه آلية لجيش الاحتلال وإصابتها بصورة شمال فلسطين المحتلة، نقلةً نوعية مهمة في قواعد الاشتباك.

وشدد اللجان في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن رد المقاومة رسالة واضحة على قدرة المقاومة على الرد على أي تغول صهيوني وترسيخ معادلة جديدة في المواجهة المفتوحة مع الاحتلال.

وأعلن حزب الله اللبناني في بيان له، استهداف آلية عسكرية في منطقة افيفيم شمال فلسطين المحتلة، بصاروخ كورنيت.

وأوضح الحزب أن مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر تمكنت من تدمير آلية عسكرية عند طريق افيفيم وقتل وجرح من فيها شمال فلسطين المحتلة.

وفي ذات السياق أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من الأراضي اللبنانية تجاه احدى المركبات أو الآليات العسكرية الإسرائيلية الأمر الذي أدى إلى وقوع عدد من الاصابات.