تعرف على رد جيش العدو على عملية حزب الله

الأحد, 1 أيلول 2019 الساعة 17:52 | سياسة, عربي

تعرف على رد جيش العدو على عملية حزب الله

جهينة نيوز:

يبدو أن جيش العدو الصهيوني غير معني بالتصعيد لادراكه قدرات حزب الله و لعلمه بأن اي رد على مواقع حزب الله لن يبقى دون رد و هو ما دفع العدو لاطلاق عدة قذائف على مناطق خالية جنوب لبنان.

و نقلت قناة المنار عن مراسلها أن الإحتلال الصهيوني استهدف بالقذائف مناطق خالية على الحدود مع جنوب لبنان.

و كان حزب الله استهدف عربة اسرائيلية و سقط جنودها بين قتلى و جرحى و ذكرت المقاومة الاسلامية في بيان لها ان مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر قامت بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها


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