جيش العدو الاسرائيلي يعترف بعملية حزب الله

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان قذائف مضادة للدروع اصابت قاعدة ومركبات عسكرية في افيفيم.

و في ذات السياق ذكرت وسائل إعلام الاحتلال بأن قيادة الجيش أصدرت تعليماتها بضرورة فتح الملاجئ على بعد 4 كم من الحدود الشمالية بين فلسطين المحتلة ولبنان على اثر قيام حزب الله بإستهداف مركبة لقوات الاحتلال.

و ذكرت وسائل اعلام العدو ان مروحيات تنقل اصابات الى مستشفى زيف في صفد.

و ذكرت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) انه عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها.