جهينة نيوز

نشرت تنسيقيات الارهابيين مشاهد قالت انها للموقع الذي استهدفه الاحتلال الامريكي من الاراضي التركية, و يقول مصور الفيديو (مضافات الاخوان على الارض بعد ان قصفها التحالف الصليبي) و لكن المثير في الفيديو هو ظهور جماعة القبعات البيضاء الارهابية و الممولة امريكيا و بريطانياً بشكل علني في موقع القصف.

هذا و استغرب المحلل العسكري المقرب من كيان الاحتلال الصهيوني باباك تاغافي وجود القبعات البيضاء في مواقع تنظيم القاعدة.

و يذكر ان قوات الاحتلال الامريكي شنت ضربة صاروخية من الاجواء التركية على مواقع زعمت انها لتنظيم القاعدة فيما يستبعد نشطاء ان توجه واشنطن ضربات لتنظيمات تدعمها سراً لقتال الجيش السوري, هذا و لم تتوضح حقيقة نتائج القصف حتى الآن.