الولايات المتحدة تطلق العنان للجيش لمكافحة الأخبار

جهينة نيوز:

رغم ان الولايات المتحدة تعتبر المصدر الاول في العالم للاخبار الكاذبة و لكن يبدو أنها أصبحت غير قادرة على التحكم بالاعلام حتى داخل حدودها و ذلك مع وصول الاخبار الحقيقية للامريكيين و هو ما دفع الامريكيين للبدء بمشروع تقليص وصول الاخبار للشعب الامريكي تحت ذريعة محاربة الاخبار المزيفة .

و تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية إطلاق مشروع لما اسمته محاربة الأخبار الكاذبة وحملات التشويه على مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، لما تشكله من تهديد لأمن الولايات المتحدة.

وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" أن وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة لدى وزارة الدفاع، تسعى لإعداد برمجيات يمكنها الكشف عن الأخبار الكاذبة (التي لا تلائم السياسيين الامريكيين) من بين أكثر من نصف مليون خبر وصورة وفيديو ومقطع صوت على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أنه في حال نجاح المشروع، سيتم تعميمه بعد أربع سنوات من التجارب لاكتشاف النوايا الخبيثة ومنع الأخبار المزيفة الفيروسية من استقطاب المجتمع.

ونقلت عن أندرو غروتو من مركز الأمن الدولي في جامعة ستانفورد قوله: "قبل عقد من الزمن، كان يعتبر أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في حاضرنا خيالا علميا، وهذا يبين مدى سرعة التقدم.. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن وتيرة الابتكار على المدى القريب ستتباطأ".