أبراج الأحد 1 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١/ ٩: شخص منهجي وفعال، يهمه ان يكون فعالا في جعل العالم يكون مكانا افضل، يعطي افضل ما عنده، يمضي سنين في تطوير كفاءته، يبدو اكبر مما هو عليه بالعمر، يرتسم على وجهه تعابير الكآبة، ميزته حسن الدعابة الساخرة لديه، طموح وليس متسرع، تأخذ وقتك بخطواتك الثابتة نحو القمة، انت على موعد للتعرف على وجه جديد وجيد لك على صعيد عاطفي، للبعض طموح لاقصى الحدود، للبعض فرص مالية وللبعض سفر واربتح مادية واستثمارات، للبعض ولادة طفل جديد لمن وضعه يسمح وللبعض زواج،استثمارات جديدة تستخدمها في العمل

الحمل: تدعم علاقتك مع الشركاء، تستعيد عزيمتك او تبحث عن شخص ما مناسب وتتوصل معه لاتفاق، لكن انتبه قد تسجل بعض الخلافات من وقت لآخر مما يعلو صوتك، كن هادئ واعمل جسر تواصل واي قضية قضائية ناجحة

الثور: تشعربوطئة التعب وانزعاج من وضعك الصحي، تتزايد ضغوطات العمل عليك، تجد صعوبة بانجاز ما يفترض انجازه، وهذا ينعكس عليك سلبا باتجاهين نفسي وصحي، لا تؤجل عمل ولا تفكر بانسحاب وخاصة انتبه على امورك التي فيها انفعالات، اخلد للراح

الجوزاء: تقوم بالعمل بأفضل طريقة، الافكار السوداء غير موجودة ودع كل ما يزعجك، نهاراتك فيه نجاح على صعيد مالي وعاطفي، تضع النقاط على الحروف وتكسب حب الحبيب، كل المؤشرات تدل على انك بموقع قيادي وتفرض شروطك، لا تفوت الفرص، اعمل على صعيد الشراكة انت اكثر شخص محظوظ

السرطان: زيادة بالضغط العائلي يؤدي إلى تنامي العصبية واثارة الخلافات وتزكية النزاعات بين افراد عائلتك خصوصا عندما يتعلق الامر بامور منزلية او عائلية او عقارية، تجد نفسك مشغولا وتتابع شؤونك، عليك الايمان بقدراتك، يوم مناسب لعقد صفقة عقارية في منزلك، انتبه لامورك البيتية والاعطال والتصليحات

الاسد: تتميز بالتبلور بالحالة الفكرية والذهنية والشخصية، يسمح لك بالاستفادة من شخصيتك وتزداد نسبة اتصالاتك مع من تحب من اخوة او جيران، لا تستسلم للغضب حتى لا تهدر طاقاتك بل على العكس حاول ان تقوي علاقاتك وتسلك طريق للرجعة، تسمع اخبار جيدة من المحيط والبيع والشراء

العذراء: حساس نوعا ما، تقلق وتستنفر حول الامور المالية، تصعب عليك الامور، تتراكم المصاريف، على الرغم من جهودك لضبط الميزانية، مصاريف غير متوقعة، تجنب شراء الحاجيات غير الضرورية، اجل قسم منها، اشياء ضائعة، مبلغ من المال في طريقه إليك

الميزان: القمر ببرجك، تعبر عن ذاتك ولديك فرصة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية، وضعك يتغير للافضل، ثقتك بنفسك تزداد، لا تتردد بالتعبير عن نفسك في مجال اجتماعي، ستنجح بلقاء شخص حول موضوع وتتبادل الاعمال المفيدة، انجذاب طرف آخر

العقرب: الدنيا يوم لك ويوم عليك، دولاب الحظ يسير عكس ما تشتهي، انتبه لصحتك، لا تسرف في استعمال طاقتك، ابتعد عن التوتر والقلق، انتبه لأغراضك ومفاتيحك وموبايلك، تجنب الوساوس، تاخذ قسط من الراحة، يكون لديك قوة اقناع، صعوبة وضياع وتآمر، لديك شيء انتبه من فقدانه

القوس: جيد وملائم لتستفيد من مؤهلاتك في مجالك المهني، تعتمد على الاصدقاء او زملاء مخلصين قادرين على مساعدتك في الانطلاق وتأمين العون المادي، بإمكانك المصالحة بعد خلافات، تحقق احلامك ودعوات وحضور حفلات ومناسبات اك وتلتقي بصديق قديم او جديد،

الجدي: تجد نفسك مضطرا للاحتكاك بأوجه جديدة مهنيا، مما يضعك بظروف تتطلب التركيز على عملك، استنفر جميع امكانياتك وتعمل بجد وتكون حريص على علاقاتك بالمحيطين فيك، الضمير عند بعض الناس غير موجود لذا نظم حياتك وانتبه لعملك

الدلو: مع إطلالة هذا اليوم، تتجدد عندك الرغبة بالاتصالات او توسيع الأفق، انس الماضي وافتح قلبك للتجديد، الاحوال كلها، عندك أشياء حافلة بين العمل ومتطلبات حياتك الشخصية، حاول ان تأخذ بعين الاعتبار كل مبالغة وخاصة القمر بالميزان حركة واتصالات وبيع وشراء

الحوت: انتبه وركز على امورك المالية، لا تتكل على الحظ فقط، لا تعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة لتحقق الحظ، يوم للهموم المادية حاول أن تعمل ضبط ميزانية، احتمال تنهمك بحسابات لذلك حافظ على الثقة واعمل على طريقة الكس المادي، ركز على المال، فرصة شراكة