ظريف: نبيع نفطنا لزبائننا وعلى بومبيو الكف عن الصراخ

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن طهران ستبيع نفطها لزبائنها ومن تشاء وصراخ بومبيو لن يجديه نفعاً.

وأشار ظريف، في تغريدة أوردها على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم السبت، الى مواقف اميركا المعادية لايران ومساعي طهران الرامية لايجاد حلول للحظر الاميركي، موضحاً: أن اميركا أعاقت نيل ايران للمعدات الدفاعية ماحدا بها لصنع اسلحتها وصواريخها بنفسها ومن ثم رفعت اميركا الشكاوى ضدها.

وأضاف: إن اميركا أعاقت ايران ايضا عن نيل الوقود النووي إلا أن طهران صنعته ايضا ومن ثم قدمت اميركا الشكاوى ضدها.

وتابع: إن اميركا دخلت حاليا في نطاق القرصنة البحرية وتريد اعاقة ايران عن بيع نفطها لزبائنها التقليديين وعلى بومبيو أن يکف عن الصراخ وسنبيع نفطنا لزبائننا.

فارس