استعادة جثامين عسكريين استشهدوا قبل سنوات في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي

جهينة نيوز

تمت اليوم استعادة جثامين عدد من الشهداء العسكريين الذين ارتقوا قبل سنوات أثناء المعارك ضد التنظيمات الإرهابية وتم دفنهم في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وذكر مصدر ميداني أنه بمعرفة عدد من الضباط تم الكشف عن ” جثامين شهداء عسكريين قرب حاجز السلام في مدخل مدينة خان شيخون وتم انتشال عدد من الجثامين ونقلهم إلى المشفى العسكري ليصار إلى تسليمهم لذويهم ودفنهم أصولا”.

وأوضح المصدر أن الجثامين التي تم انتشالها هي “لشهداء من قواتنا المسلحة ارتقوا خلال المعارك ضد التنظيمات الإرهابية عام 2015 ودفنوا من قبل زملائهم لتعذر نقلهم آنذاك”.

وعثرت وحدة من الجيش العربي السوري في وقت سابق اليوم على مقبرة جماعية تضم عددا من العسكريين ممن أقدمت التنظيمات الإرهابية على قتلهم والتنكيل بهم في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.