السيد نصر الله يكشف معنى عبارته أن الرد سيكون في لبنان و ليس في مزارع شبعا

جهينة نيوز:

أكد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن معنى عبارته أن الرد سيكون في لبنان و ليس في مزارع شبعا يعني أن الرد سيكون من لبنان, مؤكداً أن الرد سيأتي من اي مكان.

و في خطاب له بمناسبة احياء اولى ليالي عاشوراء قال سماحته منذ ليل الاحد الماضي لبنان يعيش مرحلة جديدة و في اوضاع خاصة و كذلك العدو الاسرائيلي و حالة الترقب على مستوى المنطقة.

و اشاد سماحته بالموقف الرسمي اللبناني قائلاً اولا نقدر عاليا الموقف الرسمي اللبناني و قال سماحته يجب التوقف بخصوصية عند اعلان الرئيس نبيه بري ودعوته لافواج المقاومة اللبنانية امل ان تكون في اتم الجهوزية هذا يعني ان المقاومة بكل حركاتها وجمهورها هي في موقف صلب ومتين.

و قال سماحته قلت ان الرد سيكون في لبنان وليس في مزارع شبعا والمقصود أن الرد من لبنان مضيفاً عادة كنا نرد في مزارع شبعا واحببت ان اقول ان الرد سيكون مفتوحا والمقصود الرد في لبنان وليس شرطا في مزارع شبعا ، ومزارع شبعا ارض لبنانية مشدداً أن الرد سيأتي من اي مكان.

يتبع ...