ايران: حجز اي سفينة ايرانية في بقعة من بقاع العالم لن يمر دون رد

جهينة نيوز:

اكد قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري بان القوات المسلحة الايرانية لن تدع القرصنة البحرية ضد ايران تمرّ بلا رد.

وفي كلمته في مدينة مهدي شهر بمحافظة سمنان شمال شرق ايران، قال العميد حيدري، لقد شهدنا خلال الفترة الاخيرة قرصنة بحرية من قبل حكومات تدعي المناداة بالامن والاستقرار في العالم ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وكان عملا جبانا للغاية ونحن نعتبر مثل هذه الاجراءات مثالا لهلع الاستكبار العالمي من اقتدار الشعب الايراني.

واضاف، ان القرصنة البحرية ليست اجراء يمكن التغاضي عنه بسهولة ، فمن الطبيعي انه حينما يتم احتجاز سفن ايرانية في اي نقطة من بحار العالم فاننا سنتصدى لذلك، فقواتنا المسلحة سترد بالمثل بلا شك في مثل هذه الحالة.

واكد قائد القوة البرية للجيش الايراني، بان وقاحات اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن تمر بلا رد ابدا وان العدو يدرك ذلك جيدا.

كما اكد بان القوات المسلحة الايرانية اليوم في ذروة الجهوزية وفي ظل التزامها بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية سترد على اي اعتداء من جانب الاعداء دوما.

وصرح بان التجربة اثبتت بان العدوان على بلادنا ليس امرا هينا، فالقوات المسلحة الايرانية تمتلك قدرة الردع اللازمة وهو ما اثبتته في الماضي مرارا واضاف، ان الاعداء ارادوا العدوان على ارضنا مرارا في الاعوام الماضية الا انهم تلقوا الهزيمة في كل مرة وعادوا ادراجهم يائسين من تحقق اهدافهم.

وقال العميد حيدري، ان وقاحات الاستكبار العالمي كانت قائمة على الدوام الا ان شعبنا لن يخشاها وهو متواجد في الساحة دوما ويحبط مخططات الاعداء.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدافع عن الحق والمظلوم دوما ولا تابى عن الاعلان عن رايها واضاف، ان الشعب الايراني لن يخشى الصمود امام العدو ولن يكل من ذلك.