قوات الاحتلال تُشعل حرائق في أحراج مزارع شبعا المحتلة

جهينة نيوز:

أشعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرائق في أحراج مزارع شبعا المحتلة جنوب لبنان

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الحرائق أتت على العديد من الأحراج وتسبب بأضرار جسيمة.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب اللبناني قاسم هاشم تعليقاً على هذا الحدث “إن إشعال هذه الحرائق من قبل العدو الإسرائيلي عن سابق تصور وتصميم يؤكد أن هذا النهج التخريبي سمة لاصقة بهذا العدو الذي لا يرحم البشر والحجر ويثبت مجدداً أنه عدو الحياة بكل عناوينها”.

وأضاف قاسم “إنه وأمام هذه الجريمة التي تعتبر عدواناً سافراً ومحاولة لتغيير معالم الأرض المحتلة في مزارع شبعا نهيب بالجهات المعنية بإجراء الاتصالات السريعة لإيقاف هذا العدوان والعمل مع قوات الأمم المتحدة “اليونيفيل” لإطفاء الحريق الذي يلتهم غابات من أشجار السنديان المعمرة كما نطالب بإجراء اتصالات فورية وفضح ممارسات العدو عبر التقدم بشكوى عاجلة للمنظمة الأممية”.

وكان العدو الإسرائيلي أطلق فجر اليوم أكثر من 30 قنبلة مضيئة فوق الخط الحدودي الممتد من الغجر وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا كما أطلقت مواقع العدو في السماقة والعلم والمرصد رشقات رشاشة ثقيلة بشكل عشوائي فيما قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط في مزارع شبعا المحتلة.