3 طائرات تهبط اضطراريا في مطار مدينة فولغوغراد الروسية

جهينة نيوز:

نفذت طائرتان مدنيتان ليلة اليوم السبت وأخرى فجرا في اليوم ذاته هبوطا اضطراريا في مطار مدينة فولغوغراد الروسية، اثنتان منهما بسبب سوء حالة الركاب الصحية.

وقال متحدث في إدارة منطقة فولغوغراد لوكالة "سبوتنيك": "ليلا هبطت في المطار، اضطراريا ثلاث طائرات. اثنتان منهما بسبب تدهور حالة الركاب الصحية".

وأضاف "يوم الجمعة في حوالي الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي هبطت الطائرة رحلة كراسنويارسك - سيمفيروبول، اضطراريا، وذلك بسبب شعور إحدى الراكبات بحالة صحية سيئة، حيث جرى نقلها إلى المستشفى الإقليمي".

وأوضح المتحدث أن الطائرة الثانية التي كانت متوجة من غروزني إلى موسكو، طلبت الهبوط الاضطراري في الساعة 2.18 بالتوقيت المحلي بسبب انخفاض في سائل النظام الهيدروليكي. كما وهبطت في مدينة فولغوغراد، اضطراريا رحلة أخرى، باكو – موسكو، وذلك على خلفية شعور امرأة تبلغ من العمر 60 عاما باعتلال في صحتها، حيث جرى نقلها إلى المستشفى.

وقال متحدث في مطار فولغوغراد: "الرحلتان الجويتان غروزني- مطار فنوكوفو، وباكو- موسكو، لا تزالان في فولغوغراد، بانتظار المغادرة، في حيين أقلعت رحلة كراسنويارسك سيمفيروبول إلى وجهتها".

وبحسب المعلومات المحدثة الصادرة عن اللجنة الصحية الإقليمية، فقد أدخل رجل من مواليد عام 1963، إلى المستشفى، كان على متن رحلة باكو - موسكو.