أكثر من 20 شركة تشيكية تشارك في الدورة الـ61 من معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز:

أفاد موقع نوفينكي الإخباري التشيكي بأن أكثر من 20 شركة تشيكية تشارك في معرض دمشق الدولي مشيرا إلى أن فعاليات المعرض تجري رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب ضد سورية.

وأشار موفد الموقع إلى دمشق الكس شفامبيرك إلى أن التشيك واحدة من 38 دولة تشارك في المعرض ممثلة بأكثر من 20 شركة بما فيها سيغما التي تختص بالمضخات وشركة تيمس غروب التي تهتم بالطاقة الشمسية وشركات أخرى.

ولفت موفد الموقع إلى أن مشاركة التشيك والدول الأخرى في المعرض تأتي رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على المشاركين فيه.

وانطلقت الدورة الـ61 من معرض دمشق الدولي في الـ28 من شهر آب الجاري حيث بلغت المساحات المحجوزة 100 ألف متر مربع وهي المساحة الأكبر في تاريخ المعرض وتستمر فعالياته لغاية السادس من أيلول القادم.