روسيا تصنع قنبلة مضادة للحرائق تزن 250 كيلوغراما

جهينة نيوز:

تطور روسيا قنبلة مضادة للحرائق تزن 250 كيلوغراما ستستخدم لمكافحة الحرائق.

وأعلن المدير العام لشركة "كرونشتادت" سيرغي بوغاتيكوف في معرض "ماكس-2019" في جوكوفسكي بالقرب من موسكو، أن الشركة تطور القنبلة بالتعاون مع شركات روسية أخرى.

وأضاف المدير العام أنه يخطط لإلقاء القنبلة من طائرة مسيرة على مركز الحرائق. وسوف تقوم بتحديد منطقة الحريق.

وحسب وكالة سبوتنيك فالقنبلة الآن بوزن 500 كيلوغرام جاهزة، ويقوم المطورون بتصميم قنبلة تزن 250 كيلوغرام للطائرات المسيرة الخاصة.

ووفقا لبوغاتيكوف، وسيلة إطفاء الحريق الجديدة، طفاية حريق بودرة. وهي تعمل على مساحة تزيد عم 500 متر مربع. وتخطط الشركة لتصنيع مجموعة طائرات مسيرة تطفئ الحرائق في جميع أنحاء روسيا.

وتشير الأنباء الواردة إلى أن مساحة حرائق الغابات في روسيا قد وصلت إلى 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وتم فرض نظام الطوارئ في أربع أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.