بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة "إف-35" من أمريكا

جهينة نيوز:

صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين بأن بولندا تنوي شراء 32 مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة في إطار التحديث العسكري.

وذكر المسؤول أنه في حزيران وقع رئيسا الولايات المتحدة وبولندا على اتفاقية دفاع والتي تنطوي على زيادة في عدد العسكريين في بولندا بمقدار ألف شخص بالإضافة إلى ذلك، قال إن بولندا تجري تحديثًا عسكريًا و"تخطط لشراء 32 مقاتلة من طراز إف-35".

وفي وقت سابق ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة لبولندا المقرر عقدها في نهاية هذا الأسبوع على خلفية إعصار دوريان الذي كان يقترب من الساحل الغربي للبلاد. كان من المقرر أن يزور ترامب بولندا في الفترة من 31 آب إلى 2 ايلول وسيشارك في الأحداث على شرف الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية. بدلاً من ذلك، أرسل ترامب نائب الرئيس مايك بينس إلى بولندا.

وأشار المسؤول إلى أن زيارة ترامب ستتم في وقت أخر.

وقال رئيس مكتب رئيس بولندا، كشيشتوف شيرسكي، من المرجح أن يزور ترامب بولندا في الخريف.