رسميا.. ميسي غائب عن مواجهة أوساسونا في "الليغا"

جهينة نيوز:

تأكد غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن ناديه برشلونة خلال مواجهة المضيف أوساسونا اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من "الليغا"، لمواصلة تعافيه من الإصابة في العضلة النعلية لساقه اليمنى.

ولم يدخل ميسي في قائمة الفريق الكتالوني التي أعلنها المدرب إرنستو فالفيردي اليوم الجمعة، لمواجهة أوساسونا العائد لدوري الأضواء هذا الموسم.

كما خلت القائمة من المهاجمين المصابين الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.

ويواصل الساحر الأرجنتيني التعافي من المشكلات العضلية التي تواجهه خلال فترة التوقف الدولي ولمدة أسبوعين.

ويأمل الجهاز الطبي للنادي بعودته للملاعب أمام فالنسيا على ملعب الكامب نو في الـ14 من ايلول المقبل.

وكانت تقارير صدرت مؤخرا قد أفادت أن ميسي، الذي حصل الخميس، على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا لعام 2019، تعرض لانتكاسة في إصابته وسيغيب لشهر عن الملاعب، لكن مصادر من النادي الكتالوني نفت صحة هذه التقارير.