سان جيرمان يهزم ميتز رغم غياب ثلاثي خط الهجوم وتوقف اللعب

جهينة نيوز:

لم يتأثر باريس سان جيرمان بغياب ثلاثي خط الهجوم وفاز على مضيفه ميتز 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة في لقاء شهد واقعة جديدة تتعلق برهاب المثليين في الكرة الفرنسية ما أدى لإيقاف المباراة لفترة قصيرة.

وافتقد سان جيرمان الثنائي كيليان مبابي وإدينسون كافاني بسبب الإصابة بينما استمر غياب نيمار، المنضم في صفقة قياسية عالمية للنادي، عن المباريات هذا الموسم بسبب وجود مفاوضات للعودة إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقدم حامل اللقب في الدقيقة 11 عندما سجل أنخيل دي ماريا من ركلة جزاء بعد أن أرسل الحارس في الاتجاه الخاطئ ليعوض إضاعته لركلة جزاء في الانتصار 4-صفر على تولوز الأسبوع الماضي.

وأوقف الحكم اللعب لبضع دقائق خلال الشوط الأول بسبب رفع لافتة بواسطة مشجعي أصحاب الأرض تتعلق بالمثلية الجنسية.

وهذه الواقعة الرابعة التي تحدث على صعيد الكرة الفرنسية هذا الموسم عقب تعهد الاتحاد المحلي بالتصدي لظاهرة رهاب المثليين.

وضاعف المهاجم الكاميروني إيريك مكسيم تشوبو-موتينغ تقدم سان جيرمان بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول بقليل وهو ثالث هدف له في مباراتين في الدوري هذا الموسم عقب هدفين سجلهما في مرمى تولوز.

ولم يخاطر فريق توماس توخيل كثيرا في الشوط الثاني وحقق فوزه الثالث في أربع مباريات بالدوري هذا الموسم لكنه الأول خارج الأرض عقب الخسارة 2-1 أمام رين منذ أسبوعين.

ووضع الانتصار سان جيرمان على قمة الدوري برصيد تسع نقاط قبل فترة التوقف الدولية واستكمال باقي مباريات الجولة. ويملك ميتز أربع نقاط من أربع مباريات.

وقال توخيل للصحفيين ”بذل الفريق مجهودا ضخما. لم نقدم أداء مذهلا لكنه كان أداء جادا.

”من الواضح أننا افتقرنا للإمكانات في الهجوم لصناعة المزيد من الفرص لكن كان من المهم أننا حققنا الفوز مجددا مع الأخذ في الاعتبار موقفنا الحالي (المتعلق بكثرة الغائبين)“.

وسيكون بوسع توخيل إشراك كافاني في غضون أسبوعين بينما من المتوقع أن يعود مبابي من مشكلة عضلية بعد ثلاثة أسابيع.

أما نيمار فربما يستمر في صفوف سان جيرمان بعدما قال ليوناردو المدير الرياضي إن النادي لم يقبل عرضا من برشلونة لضم اللاعب البرازيلي الدولي الذي انتقل إلى العاصمة الفرنسية قادما من بطل إسبانيا مقابل 222 مليون يورو (247.40 مليون دولار) منذ عامين.

وقال ليوناردو للصحفيين ”أول مرة نتلقى فيها عرضا من برشلونة بخصوص نيمار كانت في 27 آب. لم يتقدم النادي بالعرض الذي يحقق مطالبنا“.

وأضاف ”موقف باريس سان جيرمان واضح دائما بخصوص نيمار وهو أنه إذا تلقينا عرضا يرضينا فإنه قد يرحل لكن هذا لم يحدث. لم يحدث انهيار للمفاوضات لكن لم يحدث اتفاق حتى الآن“.