الخيول العربية الأصيلة بمزاد في معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي في يومه الثالث تابع زوار المعرض المزاد الدولي للخيول الذي نظمه مكتب الخيول العربية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمشاركة عدد من الخيول السورية صافية المنشأ.

وشهد المزاد الذي أقيم أمام جناح المعرض الزراعي و شاركت فيه مجموعة متميزة من الخيول ذات السلالات المعروفة في سورية منذ سنين طويلة تنافساً من المربين لاقتناء الخيول المعروضة لما تحمله هذه الخيول من صفات القوة والجمال والتي تميزها عن بقية خيول العالم.

مدير مكتب الخيول العربية المهندس غياث الشايب أشار في تصريح لـ سانا إلى أن المزاد يقام ضمن المعرض بمشاركة 24 جواداً على مرحلتين الأولى مخصصة للخيول السورية الصافية حيث أقيمت اليوم وشهدت إقبالاً ملحوظا من المربين ومن الزوار وتم خلالها عرض 12 جواداً تم بيع 4 منها.

وقال الشايب إن المرحلة الثانية من المزاد ستقام خلال الأيام القادمة من المعرض وسيشارك بها 14 جواداً من الخيول العربية المسجلة ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً أكثر تزايداً مشيراً إلى أن المعرض فرصة مهمة لتسويق الجواد العربي السوري وإعطائه قيمته الاقتصادية الحقيقية.

من جهته لفت العضو المؤسس في الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة باسل الجدعان إلى المكانة المتميزة التي يحملها الجواد العربي السوري الضاربة جذورها في عمق التاريخ والتي جعلته محط إعجاب محبي الخيول العربية في مختلف أنحاء العالم.

ولفت الجدعان إلى أن المزادات إحدى النشاطات المهمة للخيول العربية وهي فرصة متميزة يلتقي من خلالها المربون وعشاق الفروسية ليطلعوا على أفضل ما تم إنتاجه من الخيول الصافية والمسجلة.

وأبدى عدد من الزوار إعجابهم بالخيول التي تم عرضها من مختلف السلالات بينما أشار عدد من مربي الخيول المشاركين في المزاد إلى ضرورة تكثيف مثل هذا النشاطات لأهميتها في تسليط الضوء على الخيول العربية السورية وتطويرها.