عيادة متنقلة وعدة سيارات إسعاف في معرض دمشق

جهينة نيوز

شاركت مديرية صحة ريف دمشق بمعرض دمشق الدولي في دورته الحادية والستين من خلال نقطة طبية وعيادة متنقلة وعدة سيارات إسعاف توفر للزوار خدمات علاجية وإسعافية عبر فريق طبي وتمريضي باختصاصات مختلفة.

واوضحت الطبيبة المختصة ببرامج رعاية الصحة العامة فدوى الضحاك من مديرية صحة ريف دمشق أنه تم تجهيز النقطة بشكل متكامل لتقديم جميع الخدمات الإسعافية والعلاجية والضماد والجراحة الصغرى وهي جاهزة لاستقبال أي حالة وتقديم الخدمة الإسعافية والعلاجية والدوائية على مدار الساعة مبينة أنه في الحالات الخطرة يتم تحويل المريض إلى أي مشفى قريب.

بدورها الممرضة ريم شعبان من مديرية صحة ريف دمشق أشارت إلى أن النقطة الطبية تستقبل الزوار طيلة أيام المعرض وتقدم العلاج واللقاحات المجانية للأطفال ممن فاتهم او تأخروا في الحصول على اللقاح إضافة إلى قيام الأطباء الموجودين في النقطة بالكشف عن حالات سوء التغذية للأطفال وتزويدهم بالأغذية الصحية المناسبة.

وتشارك وزارة الصحة في فعاليات المعرض الذي يستمر لغاية السادس من أيلول المقبل بجناح لتعريف الزوار بخدماتها وبرامجها الطبية ومشاريع تأهيل المنشآت الصحية المتضررة جراء الإرهاب مع توزيع بروشورات توعوية حول أنماط الحياة والغذاء الصحية التي تساعد في الوقاية من الأمراض.