205 آلاف زائر لمعرض دمشق الدولي في يومه الثالث

السبت, 31 آب 2019 الساعة 10:12 | شؤون محلية, أخبار محلية

205 آلاف زائر لمعرض دمشق الدولي في يومه الثالث

جهينة نيوز

استقطب معرض دمشق الدولي أعدادا متزايدة من الزوار في يومه الثالث وصل عددهم إلى 205 آلاف زائر وفق مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية.

وشهد جناح السورية للتجارة في المعرض ازدحاماً لافتاً من الأهالي وأطفالهم لشراء احتياجاتهم المدرسية نظراً لاقتراب موعد افتتاح المدارس، فيما امتلأت ساحة ألعاب الأطفال والمسارح المتفرقة في مدينة المعارض بأجواء الفرح والتسلية.

وعلى خشبة المسرح الفني قدم كل من الفنانين سائر ابراهيم وحسام جنيد عدداً من أغانيهم المعروفة، فيما شهد مسرح الطفل عرضاً لمسرحية “حكايا السنافر”.

وأقيم اليوم مزاد علني لبيع 24 جواداً من الخيول العربية الأصيلة نظمه مكتب الخيول العربية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمشاركة عدد من الخيول السورية صافية المنشأ.

وتكرم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية غداً المشاركين بالدورة الـ 61 من معرض دمشق الدولي وذلك في مركز رجال الأعمال بالمدينة عند الساعة السادسة مساء.

وانطلقت الدورة الـ 61 من معرض دمشق الدولي في الـ 28 من شهر آب الجاري حيث بلغت المساحات المحجوزة 100 ألف متر مربع وهي المساحة الأكبر في تاريخ المعرض وتستمر فعالياته لغاية السادس من أيلول القادم.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا