السورية للتجارة: مئات الزوار لجناحنا في المعرض.. والقرطاسية الأكثر مبيعاً

جهينة نيوز

يشهد جناح المؤسسة السورية للتجارة اقبالاً جيداً من قبل زوار معرض دمشق الدولي ويمتد جناح السورية للتجارة على مساحة 150 متراً ضمن الكتلة 21 من المعرض وبالقرب من فعاليات اقتصادية متنوعة.

معروضات جناح المؤسسة تنوعت لترضي مختلف الأذواق وتم ترتيبها بحسب الأصناف من مختلف الحاجات المنزلية والأساسية سواء غذائيات ومنظفات، إضافة لنسخة عن معرض القرطاسية والمستلزمات المدرسية الذي أطلقته المؤسسة بمناسبة اقتراب العام الدراسي.

مدير فرع دمشق للسورية للتجارة طلال حمود بين لصحيفة الثورة أن الجناح يعرض مختلف انواع المنتجات والمستلزمات المدرسية من لباس وحذاء وقرطاسية بأنواعها وغذائيات من انتاج منشأة عشتار التابعة للسورية للتجارة بأسعار أقل من السوق واضافة لمختلف أنواع الماركات وهناك إقبال جيد على زيارة الجناح من قبل المواطنين والوفود الزائرة للاطلاع على الأجنحة والمنتجات الوطنية.

وبين أن هناك إقبال كبير على شراء القرطاسية والمستلزمات المدرسية وهناك المئات من الزائرين منذ اليوم الأول متوقعا إرتفاع عدد الزوار والمبيعات خلال الأيام القادمة منوها بأن المؤسسة تستمر مستمرة بقرض ال50الف ليرة الذي اعلنت عنه ليستفيد منه العاملين بالدولة .

ونوه حمود بأن المؤسسة تشارك سنوياً بالمعرض بهدف عرض مختلف المنتجات التي توفرها المؤسسة في صالاتها ومنافذ بيعها مما يساعد في عملية الترويج وهي فرصة جيدة للجميع سواء للعارضين أو للزوار، لافتاً إلى أن الزيارات والجولات مستمرة للجناح لتفقد العمل ورفد الجناح بكل ما يلزمه بما يلبي الطلب على المنتجات من قبل زوار المعرض.

و أثناء تواجد الثورة بالقرب من الجناح التقت عدداً من المواطنين:

سمر إحدى زوار المعرض قالت إنها تزور المعرض كل عام و تتسوق منه مع عائلتها والأصدقاء وأن معرض دمشق الدولي هذا العام يأتي بظروف أفضل وهناك تنظيم واهتمام أكثر في توزيع الأجنحة وأنها تسوقت من السورية للتجارة وخاصة معرض القرطاسية، إضافة لزيارة اجنحة متعددة منها سوق البيع والاكل وأجنحة مختلفة واسمتعت في قضاء وقتها، فالمعرض فرصة للتسوق والترويح عن النفس.

وتقول لجين إنها منذ فترة طويلة لم تزر المعرض وقالت اشتقت لحضور المعرض ووجدت تطوراً في مختلف الاجنحة و تسوقت من السورية للتجارة وعدد من الأجنحة الأخرى و هناك عروض جيدة ومنها أقل من السوق والجميل أن كل ما تحتاجه الأسرة موجود في مكان واحد وعبرت عن سعادتها لعودة الألق لمعرض دمشق الدولي وتمنت لو أن توقيت افتتاح المدارس جاء بعد المعرض.