أبراج السبت 31 آب مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٣١/ ٨: يميل الى الاستغراق والتفكير، يحتاج للسعي وراء اهداف عملية بحتة، يتطلب بصفة خاصة أنشطة مساعدة، يتعامل مع الطبيعة، يحتاج للدفء والالهام والعطف، لخلق بيئة انسانية، منفتح واكثر نشاطا اجتماعيا على المستوى العالمي، يحقق ذلك من خلال حياته وجملة من الاتصالات والمواقف والافكار والاسفار

الاشهر القادمة حافلة بالظروف الغنية، فرصة مناسبة للتجديد في حياتك المهنية والاجتماعية، فرصة للسفر والاقامة المؤقتة، تتعلم لغة جديدة وخاصة مع النافذين

الحمل: شغل وتراكم عمل وتنقل من حال الى حال انتبه من بعض الاوهام ومن عرض جديد يخفي سوء النية، اشياء جميلة لمصلحتك احسن الاختيار واستعن بفريق عمل واطلب مساعدة، للبعض توقيع عقد جديد كنت بانتظاره، للبعض استعادة صحة وعافية

الثور: حضورك ضروري اليوم جيد لتنطلق وتبادر وتترك أثر في نفوس الاحبة، تطلع على تغيرات تسمع أخبار تغير برنامجك أمور طارئة تسلية لهو، للبعض حظوظ ونجاحات وعلاقات مع الاولاد، للبعض اخبار تخص ولادة زيارة طبيب، للبعض تطلق فكرة وتقوم بمبادرة استغل هذا اليوم للحصول على معلومات مهمة، تغيير وأعمال بانتقال القمر لبرج العذراء، تتذمر من عدم تفهم الاحبة.

الجوزاء: لا ترهق نفسك بامور شخصية وعائلية قد يحتاجك احد المقربين من افراد عائلتك اليوم مطلوب منك تقديم خدمات لا تتقاعس مهمة غير منتظرة زوار عائلة تحسين على صعيد العمل تصليحات اعطال تناضل على جبهات متعددة لا تتورط بمجالات ليست مؤكدة انتبه من مخالفات قانونية، تشكو من سوء تفاهم على صعيد عائلي او شخصي، تتذمر من عدم تفهم الاحبة، لا تتحفظ ولا تتذمر من واجباتك

السرطان: نهار يحملك دراسة مشروع تعبر عن حاجاتك ومشجع للزيارات ولقاءات تحصل على تقدير بعملك مقابلاتك ناجحة تركز على شؤون شخصية عائلية تتغلب على معاكسات الفلك من عرقلة وتأجيل بالنقاش، تنقلب الأطوار على صعيد عاطفي، كثير من الكلام وعارض صحي مساء

الأسد: تشعر بالأمان وسط فريق تنتمي إليه وأصدقاء ترتاح لهم وتتعاون معهم يوم جيد للمشاركة بقضية حق وتكون ناطقا باسمهم، والاهداف الانسانية أمور مالية تناقش وتحصل على أرصدة عائدات تمويل ومكاسب مالية، تناقش وتتألق وخاصة أن القمر ببرج العذراء، الكل يساعدك بالتواصل والحركة

العذراء: القمر ببرجك، ترتفع المعنويات وتتحمس للتغيير وتكثر نشاطاتك شرط التحرك الفعال، القمر ببرجك تتباهى بنفسك تجد الاعجاب، تنجح بدعوة من احد اشخاص تلاحق مشروع، تظهر بالأناقة، يلعب الوحي دور باستقطاب الفرص، بانتقال القمر لبرج المال امور مالية مشوقة او مبالغة، تدفع ما عليك من استحقاقات وديون تعيش فترة جيدة

الميزان: تسير الامور من حسن إلى أحسن وخاصة القمر ينتقل مساء لبرجك، لذلك تتزود بمعنويات مرتفعة، تغييرات طالما حلمت بها، القمر بالعذراء فكر قبل الاقدام على أمر خاص بك، انتبه لا تصطدم بأحد من الاعداء والاخصام، تبدو مرهف الحس

العقرب: تتصرف بطريقة فعالة وتعرف لقاء مهم ربما تحتاج لتوضيح وجهة نظرك، انت بحاجة للترفيه عن نفسك، علاقات صادقة وتلقى تجاوب، تبدو سعيدا بلقاء الاصدقاء، دعوة عشاء

القوس: نهار للعمل، اظهر بمظهر القوي والقادر لا تترك أحد يكتشف مخاوفك، تضطر للتعامل مع احد غريب عن محيطك او صعيد عملك، تترك الجدل ليوم اخر تحفظ واصمت اكثر من الكلام، لا تكشف اوراقك واعمل بعيدا عن العيون، اثبت جدارتك ومسؤولياتك، انت على صح والاخرين يحاولون صب الزيت على النار

الجدي: القمر بالعذراء يعمل لك تسوية مسائل تعقدت في السابق، تلاقي تجاوب وشرح أفكار، تعلق اهمية على الماضي قد تعرف سفر مربح، تحول بعض المعلومات السرية او الشائعات الى نقاط تطالك وتأخذ قرار فيها، قضية عمل جديدة، هاتف هام من مسافات بعيدة، تشعر بالضغوطات، بادر لتنسيق الاولويات وتعاني من السفريات والارهاق

الدلو: تخوض تجربة استثمارية، او تناقش مهمة قد يؤدي الامر الى شراكة مالية تنشأ عن مشروع جديد، تمويل او رسائل معينة لبعض المجموعات، تناقش تطورات وتستفيد من بعض الامور، تعود للماضي وتسترجع بعض الذكريات وتعطي دون حساب

الحوت: القمر بالعذاء يعاكسك يحملك انذار، اعتمد الحذر والوقاية من عرقلة وتوتر لا تراهن على مشروع واحد ضع كل امكانياتك اعمل بهدوء بدون استفزاز، اضبط اعصابك، قد يرفض احدهم طلبا لك وهذا مؤسف ، لا تتصرف بطريقة ذكية، مسائل تعجيزية استخدم ذكائك، تعيش اوقات جميلة مع الشريك اذا كنت هادئ