وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز حدود الاتفاق النووي

جهينة نيوز:

اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان إيران تجاوزت حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب.

وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.

وقالت الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في 2015، في يوليو تموز إن إيران قد تخطت كلا من الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلوجرام والحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67 بالمئة.

وأظهر التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء واطلعت عليه رويترز أنه بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوغرام بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 بالمئة وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20 بالمئة التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90 بالمئة التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.