الناتو : مقتل جندي أميركي في أفغانستان

جهيتة نيوز:

قالت مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في بيان اليوم الجمعة، إن جنديًا أمريكيًا قُتل في أفغانستان خلال عمليات قتالية.

وذكر بيان مهمة الدعم الراسخ التابعة للناتو أن الجندي قتل يوم الخميس، إلا أنها لم تعرض تفاصيل. وحجبت هوية الجندي لحين إبلاغ عائلته.

ويرتفع بذلك عدد أفراد الجيش الاميركي الّذين قُتلوا خلال العمليّات العسكرية في أفغانستان هذا العام إلى 15 شخصًا، في حين تسعى واشنطن إلى أنهاء أطول حروبها.

وفي 21 آب الحالي، قُتل اثنان من عناصر الجيش الأميركي أثناء معارك في أفغانستان.

ويتزامن مقتل الجندي مع مواصلة الولايات المتحدة و"حركة طالبان" السعي للتوصّل إلى اتفاق في الدوحة، من شأنه أن يسمح بمغادر الآلاف من القوات الأميركية أفغانستان مقابل ضمانات أمنية. وينتشر حاليًّا نحو 13 ألف جندي أميركي في أفغانستان.