الكشف عن نتائج التحقيقات بخصوص استهداف مواقع الحشد الشعب يفي العراق

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم تحالف "الفتح" والبرلماني العراقي أحمد الأسدي أن حكومة بغداد تعد شكوى لمجلس الأمن الدولي بعد التوصل إلى أدلة تثبت وقوف كيان الاحتلال الاسرائيلي وراء استهداف مواقع لـ"الحشد الشعبي".

وصرح الأسدي، وهو القيادي في "الحشد"، للصحفيين في مكتبه ببغداد اليوم الجمعة بأن التحقيقات التي أجرتها الحكومة العراقية خلصت إلى "أدلة قاطعة" على وقوف كيان الاحتلال الاسرائيلي وراء بعض الانفجارات التي هزت عددا من معسكرات "الحشد" منذ منتصف يوليو الماضي.

وقال: "بعض التحقيقات الحكومية توصلت إلى أن الفاعل في بعض هذه الأفعال هو كيان الاحتلال الاسرائيلي، قطعا ويقينا [..] الحكومة تعكف على إعداد الأدلة والوثائق الكافية التي تخولها بالشكوى إلى مجلس الأمن [..] لن تقدم شكوى ضد مجهول"، حسبما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

في الوقت نفسه، أشار الأسدي إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في الغارات المزعومة، مؤكدا أن "الحشد" لا يستطيع الآن اتهام الولايات المتحدة بمساعدة كيان الاحتلال الاسرائيلي في إدخال طائرات مسيرة إلى البلاد أو إعطاء الضوء الأخضر للهجمات.

وذكر الأسدي أن استهداف مواقع "الحشد" كان متوقعا في ظل تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتابع متسائلا: "هل ما جرى من الاستهدافات هو مفاجئ بالنسبة للحكومة العراقية أو لـ"الحشد" أو للفصائل؟ بالتأكيد ليس مفاجئا.. الموضوع واضح استهداف "الحشد" بالذات".