شحنة مساعدات طبية جديدة من الصليب الأحمر التشيكي للشعب السوري

جهينة نيوز:

أكد الأمين العام لمنظمة الصليب الأحمر التشيكي جوزيف كونتشني أن المنظمة تعمل على إرسال المزيد من المساعدات الطبية للشعب السوري.

جاء ذلك خلال لقاء القائم بالأعمال في السفارة السورية في براغ أميرة قرواني مع كونتشني جرى خلاله بحث الترتيبات لإرسال شحنة مساعدات طبية جديدة مقدمة من الصليب الأحمر التشيكي للشعب السوري تتضمن سيارتي إسعاف و 13 حاضنة أطفال وجهاز أشعة وعددا من الأجهزة الطبية الأخرى.

وشكرت قرواني الحكومة التشيكية ومنظمة الصليب الأحمر التشيكي على ما تقدمه من مساعدات ولاسيما الطبية منها للشعب السوري الذي عانى من تخريب الكثير من منشآته الصحية من قبل الإرهابيين وداعميهم.

وكانت تشيكيا خصصت منذ عام 2016 مساعدات تنموية وإنسانية لسورية بقيمة 195 مليون كورون تم حتى أيار الماضي استخدام 163 مليون كورون منها.

وأعلنت وزارة الخارجية التشيكية في حزيران الماضي أنها أعدت خطة خاصة تقضي بمواصلة تقديم المساعدات التنموية والإنسانية لسورية للفترة من 2020 إلى 2021 وذلك بقيمة 100 مليون كورون تشيكي أي نحو 9ر3 ملايين يورو.