"آبل" تكشف موعد إطلاق هاتف "أيفون 11" الجديد بخمسة ألوان

جهينة نيوز

أرسلت "آبل" الدعوات الرسمية لحضور مؤتمرها السنوي الكبير، في ايلول، للكشف عن أحدث منتجاتها، وأبرزها وهي إطلاق هاتف "آيفون" الجديد.

وسينعقد المؤتمر في 10 ايلول في المبنى الرئيسي للشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا في كوبرتينو بكاليفورنيا، حيث ستكشف "آبل" عن مجموعة كاملة من المنتجات الجديدة.

ووجهت الدعوات إلى الصحفيين حول العالم يوم 29 آب، وطلبت منهم الحضور إلى مسرح "ستيف جوبز" في Apple Park HQ، حيث ستنطلق الفعالية عند الساعة 1 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش.

وغالبا ما تعرض "آبل" خلال مؤتمرها السنوي في ايلول أحدث أجهزة "آيفون"، حيث تتوقع التقارير أن تكشف الشركة عن "آيفون 11" أو "آيفون برو" بحسب ما يشاع.

وتشير الشائعات أيضا إلى أن "آبل" ستكشف عن ثلاثة نماذج جديدة من أجهزة "آيفون" ستكون بمثابة تحديثات، للأجهزة التي كشفت عنها في العام الماضي، وهي "آيفون إكس" و"إكس إس ماكس" و"إكس أر".

وسيحمل اثنان منهما ثلاثة كاميرات في الخلف، والهاتف الأكبر سيأتي بشاشة أكبر قياسها حتى 6.1 بوصة مقارنة مع 5.8 بوصة في "إكس إس ماكس".

ستكون هناك تحسينات في استهلاك البطارية وميزة التعرف على الوجوه وحتى قدرتها على شحن السماعات اللاسلكية AirPods عند استخدام الغطاء الجديد.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر أيضا الكشف عن ساعة "آبل" الذكية الجديدة Apple Watch 5، بالإضافة إلى سماعات Apple AirPods 3، كما أن هناك احتمالا لأن تعرض الشركة جهازا جديدا من MacBook Pro.

هذا ويتوقع الكثيرون أنه ستكون هناك مجموعة من التفاصيل حول + Apple TV ومنصة الألعاب Apple Arcade وبطاقة "آبل" الائتمانية Apple Card.

المصدر: ذي صن