وزارة المال اللبنانية: لم نتبلغ بأن ناقلة "أدريان داريا" الايرانية ستتوجه إلى لبنان

جهينة نيوز

أكدت وزارة المال اللبنانية اليوم الجمعة أن لبنان لم يتبلغ أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا1" ستتوجه إلى لبنان وذلك حسبما صرحت لـRT.

ويأتي ذلك تعليقا على تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي قال إن ناقلة النفط "أدريان داريا1" ستتوجه إلى لبنان، مؤكدا أنها لن تتوجه إلى تركيا.

وصدر التعليق عن وزارة المال حصرا، نظرا لارتباط جهاز الجمارك في مرافئ لبنان بوزارة المال مباشرة.

وأعلن أوغلو اليوم أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا-1" التي كانت محتجزة بجبل طارق، تتجه إلى لبنان لا إلى تركيا، وذلك بعد ساعات قليلة من أنباء عن تغيير الناقلة الإيرانية مسارها إلى ميناء إسكندرون جنوب تركيا.

وتستمر "أدريان داريا1" منذ 15 يوما بالإبحار في المتوسط، دون أن تتوقف في أي محطة كانت حددتها سابقا، وبينها ميناء كالاماتا في اليونان، وميناء مرسين في تركيا.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها باعت حمولة الناقلة البالغة مليوني برميل من النفط الخام لجهة لم تكشف عنها.