أجنحة الشام: حسومات على تذاكر السفر والشحن الجوي خلال فعاليات المعرض

جهينة نيوز

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن تخفيض أسعار تذاكر السفر وأجور الشحن الجوي خلال فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61.

وقال مدير تطوير الأعمال في الشركة أسامة ساطع لسانا إن الشركة وايمانا منها بتشجيع الفعاليات الاقتصادية قررت تقديم العديد من العروض لزوار المعرض تتضمن حسومات بمقدار 10 بالمئة على كل تذاكر السفر على خطوطها و 5 إلى 10 بالمئة على جميع أسعار خدمات الشحن على متن طائراتها ورحلاتها.

وأشار ساطع إلى أن الشركة ستجري سحبا طيلة فترة المعرض لزوار جناحها بمدينة المعارض على تذاكر سفر مجانية بالإضافة إلى مسابقات ونشاطات متميزة للزائرين مضيفا أنه سيتخلل الفعاليات استقبال العديد من الشخصيات الإعلامية والفنية والإقتصادية والدبلوماسية في جناح الشركة.

وقال ساطع إن معرض دمشق الدولي هذا العام يجسد ألق سورية ونهضتها نحو إعادة الإعمار والبناء بعد انتصارات جيشها المتلاحقة على الإرهاب.

يذكر أن أجنحة الشام للطيران وهي الناقل الوطني الخاص في سورية تسهم وكعادتها في كل عام بنقل الوفود الاقتصادية والمشاركين من دول مختلفة إضافة لشحن بضائعهم ومعروضاتهم خلال المعرض.

حيث قامت بنقل وفد مشاركي جناح سلطنة عمان وغيرهم وذلك بأسعار مخفضة جدا، مؤكدة بذلك على دورها الرائد في دعم الحركة الإقتصادية والسياحية في سورية وتجسيدا لمعاني عنوان دورة معرض دمشق الدولي لهذا العام “من دمشق إلى العالم” ومساهمة منها في رسم صورة سورية العراقة والحضارة والمستقبل.