وزير الخارجية البريطاني: سنغادر الاتحاد الأوروبي نهاية شهر تشرين الأول

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 من تشرين الأول، وشدد على أن إيقاف البرلمان البريطاني هو إجراء اتخذ لإكمال عملية المغادرة بما يناسب تطلعات الشعب البريطاني.

وقال وزير الخارجية البريطاني في تصريحات صحفية: "نحن سنغادر في 31 من تشرين الأول وهذا ما على الاتحاد الأوروبي أن يفهمه.

وأضاف قائلا: "سيرى الشعب أننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في الوقت المتفق عليه ومسألة إيقافه بشكل مؤقت هي خطوة مؤقتة ولن تؤثر على خيارات الشعب البريطاني".

وتابع راب: "كان لدي مناقشة جيدة مع زملائي بالأمس وسنتحدث اليوم عن إيران وعن استمرار الاتفاق النووي الإيراني".

ويجري وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة، اجتماعات غير رسمية في هلسنكي.