مصدر عسكري: السيطرة على العديد من البلدات والقرى والمزارع والتلال في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي

جهينة نيوز

اكد مصدر عسكري ان قواتنا العاملة على اتجاهي ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي تابعت عملياتها النوعية في دك معاقل التنظيمات الإرهابية المسلحة ودحرها من المناطق التي كانت تتمركز فيها بعد تكبيدها خسائر فادحة في المعدات والأرواح.

وبين المصدر انه وحتى صباح هذا اليوم الجمعة تم تطهير العديد من البلدات والقرى والمزارع والتلال من الارهاب، وتمت استعادة السيطرة على: الخوين الكبير ــ تل غبار ــ السكيات ــ تل سكيات ـ التمانعة ــ تل تركي ــ تل السيد علي ــ تل السيد جعفر ــ مزارع التمانعة الغربية والشرقية.

وما تزال قواتنا العاملة في تلك المنطقة تتابع أعمالها القتالية بتصميم كبير من أجل القضاء على الإرهاب التكفيري أينما وجد على الجغرافيا السورية.