240 مليون دولار إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو

جهينة نيوز:

حقق فيلم «Once Upon a Time in Hollywood» للمخرج العالمي كوينتن ترانتينو 240 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر حول العالم، وهو ما يعدّ نجاحاً على مستوى الإيرادات خاصة وأن ميزانيته قدرت بـ 90 مليون دولار فقط.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1969 في مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيستين هما «ريك دالتون» ممثل تليفزيوني سابق لمسلسل ينتمي لنوعية «الويسترن» أو الغرب الأمريكي، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و«كليف بوث»، الممثل البديل له الذي يؤدي المشاهد الخطرة بدلاً منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة في هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون. ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التي ارتكبتها عائلة «مانسون» في فترة الستينيات من القرن الماضي، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص.