في معرض دمشق الدولي.. تقنية لتنظيم الدور مصممة بخبرات سورية

جهينة نيوز:

تلبية لمتطلبات سوق تكنولوجيا المعلومات في سورية وطبقا لأعلى المعايير العالمية تعمل الخبرات الوطنية على تصميم تقنيات خدمية وتقديم وتنفيذ الحلول إحداها نظام إدارة الدور “كرون كيو” المتواجد ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي.

وحول آلية عمل هذه الخدمة بين مدير هندسة الأنظمة بشركة “ايتك” راغد قدسي في تصريح لـ سانا أن التقنية تعتمد على تنظيم تدفق الزبائن في مراكز الخدمة المختلفة “الحكومية والخاصة” وتوفير العدالة فيما بينهم من خلال الترقيم والتحكم بأولوية تقديم الخدمات وطريقة تنظيمها إضافة إلى ميزة التعريف والتسويق للمؤسسة مشيرا الى إمكانية تخديم مركز واحد أو مجموعة مراكز موزعة جغرافيا.

وأشار قدسي إلى أن تقنية “ايتيكو” مصممة بخبرات سورية تنافس الشركات العالمية في الميزات والجودة مبينا أهمية مشاركتهم كشركة رائدة في قطاع المعلوماتية في المعرض لتعريف الزوار بخدمتهم التقنية للنهوض بالقطاع التقني والمعلوماتي في سورية.

ويضم معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 فعاليات اقتصادية وثقافية ومعروضات محلية ودولية في مختلف القطاعات.