الحوثيون يستهدفون مجددا مطار نجران في السعودية

جهينة نيوز:

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، استهداف مطار نجران في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة من طراز "قاصف k2".

وقال سريع في البيان: "نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف على مطار نجران الإقليمي استهدفت مرابض الطائرات الحربية".

وأضاف نقلا عن RT أن "الطائرات أصابت أهدافها بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وتابع أن "الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته الجوية المتواصلة والتي بلغت خلال 12 ساعة الماضية أكثر من 80 ثمانين غارة جوية".

ولم يصدر بعد أي تعليق من جانب القيادة العامة لقوات التحالف العربي بشأن الحادث.

وكان الحوثيون أعلنوا الاثنين الماضي، عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على مطاري أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وصعد الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء من هجماتهم على أهداف في السعودية في الشهور القليلة الماضية، ردا على غارات التحالف ضد مواقع عسكرية ومدنية في المناطق التي يسيطرون عليها وخاصة في محيط صنعاء.

وتقود السعودية منذ اذار عام 2015 التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية واسعة في اليمن، يقول إنها "تستهدف مواقع للحوثيين"، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي.