100 ألف زائر في اليوم الثاني من معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز:

شهد اليوم الثاني من معرض دمشق الدولي حضورا لافتا لزوار من مختلف المحافظات بالإضافة للزوار العرب والأجانب والذين بلغ عددهم نحو 100 ألف زائر.

مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية غسان الفاكياني قال في تصريح لـ سانا إن حركة الدخول والخروج كانت انسيابية ومريحة بالنسبة للزوار ووسائل النقل ومن المتوقع زيادة عدد الزوار في الأيام القادمة مضيفا “نعمل على تلافي أي معوقات أو صعوبات ظهرت في الدورات السابقة ويمكن مراجعة الإدارة في حال وجود أي شكوى لمعالجتها مباشرة”.

وبدأت العديد من الشركات المشاركة بالتنسيق والتواصل مع مثيلاتها من الشركات الأخرى ورجال الأعمال المهتمين للتحضير لتعاون لاحق فيما بينهم حسب تصريحات القائمين على تلك الشركات.

وأحيت فرقة كورال جرحى الجيش العربي السوري حفلا فنيا على مسرح المعرض في الهواء الطلق تلاه حفل غنائي للفنان علي الديك أدى فيه مجموعة من المواويل والأغاني الشعبية وسط تفاعل مميز من الجمهور .

وأقيم اليوم مسير للخيول العربية الأصيلة بمشاركة واسعة لمربي الخيول العربية الاصيلة بدمشق وريفها ومجموعة من فرسان نادي الشرطة بدأ من طريق المطار وحتى مدينة المعارض وصولا إلى الجناح المخصص لمكتب الخيول العربية في المعرض.

ويحيي غدا كل من الفنانين سائر ابراهيم وشهد برمدا وحسام جنيد الحفل الفني على مسرح المعرض فيما يشهد مسرح الطفل عرضا لمسرحية “حكايا السناف”.

كما يقام مزاد علني لبيع 24 جوادا من الخيول العربية الأصيلة بينها أربعة عشر مستوردة و10 خيول سورية المنشأ.

وكان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 انطلق رسميا يوم أمس وبدأ اليوم باستقبال الزوار حتى السادس من أيلول القادم وذلك من الساعة الـ 5 مساء وحتى الـ 11 ليلا.