جهينة نيوز:

شاركت شركة MTN سوريا في معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين للسنة الثالثة على التوالي، والذي يُقام تَحت رعاية كريمة من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وتنظيم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، خلال الفترة من 28 آب الجاري وحتى 6 أيلول القادم، على أرض مدينة المعارض بدمشق. وذلك بهدف المشاركة في أهم الفعاليات الوطنية التي تساهم بعودة الإشراقة والازدهارلاقتصاد بلادنا.

أطلقت شركة MTN خلال المعرض حملة خاصة بعنوان "عيش تجربة عالم MTN في معرض دمشق الدولي"، والذي يشهد مشاركة عدد كبير من الدول والشركات السورية والعربية والعالمية، ويضم عدداً من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى. فقد أطلقت MTN خطة عمل متكاملة لهذه المشاركة، حيث تم العمل والتنسيق بين الإدارات كافة لتنظيم كافة التحضيرات المطلوبة، وذلك لتحقيق النجاح والأهداف المرجوة من هذه المشاركة.

وضمن التوجه العام لشركة MTN لكل ما يهم الشباب السوري، تقوم شركة MTN بالإضاءة والتركيز على طرح منتجها "كوول" المخصص لفئة الشباب، والذي يتضمن باقة تحتوي على مكالمات محلية ورسائل نصية وإنترنت، بأسعاراقتصادية مُذهلة وبعرض مميزمع تطبيق MTN TV ، بالإضافة لاستخدام هذا الخط مع الاستفادة من خدمة ال 4G أسرع خدمة إنترنت في سورية.

السيد عامر القصار، مدير دائرة العلامة التجارية والعلاقات العامة في شركة MTN سوريا، تحدث عن أهمية المشاركة في المعرض فقال: " نهدف بمشاركتنا للسنة الثالثة في معرض دمشق الدولي لدعم هذه الفعالية الاقتصادية الهامة، من خلال العروض والخدمات المقدمة لزوار المعرض، وأهمها خط كوول الموجه لفئة الشباب بسعر اقتصادي، بالإضافة لفعالياتنا الإعلامية والإعلانية خلال فترة المعرض"

وأشار القصار إلى ضرورة التركيز على الخدمات الرقمية بقوله: "لقد أطلقت MTN في معرض دمشق الدولي في السنوات السابقة العديد من الخدمات الرقمية الرائدة، وتتابع بإطلاق جهاز خدمة الزبائن الرقمي لتسهيل خدمة الزبائن في كل مكان وبدون جهاز الحاسب، ذلك انطلاقاً من استراتيجيتها القائمة على ريادة العالم الرقمي الجديد.

يتواجد ضمن جناح MTN فريق المبيعات المُتميز الذي سيكون حاضراً لتلبية زوار المعرض باستخدام جهاز خدمة الزبائن الذكي والإجابة عن جميع الاستفسارات وعرض تطبيق الألعاب MTN Play المُختص بالتسلية والمرح، لاحتوائه على العديد من الألعاب الترفيهية التي تُناسب كافة الأعمار، بالإضافة إلى عرض تطبيق ناصيف وطريقة الاستفادة من التطبيق بالشكل الأمثل.

كما يستضيف جناح MTN هذا العام إذاعة أرابيسك يومياً، حيث يتم بث برنانج مباشر عن أجواء المعرض يتضمن لقاءات مع أشهر الفنانين السوريين بالإضافة لمسابقات وجوائز قيِمة من جناح الشركة للزوار، بعنوان " كوول إف إم مع أرابيسك".

الجدير بالذكر أن جناح شركة MTN سوريا يقع يمين الساحة الرئيسية لمدينة المعارض ولكن بمساحةٍ أكبر، وهو يقدم خدمات لزوار الجناح، بالإضافة للجانب الفني والتفاعلي من خلال برنامجها الإذاعي المباشر، ويمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل الخدمات والعروض المتوفرة لدى شركة MTN خلال فترة معرض دمشق الدولي من خلال زيارة الموقع الرسمي لشركة MTN أو عبر حساباتنا الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.