كيان الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى وينشر القبة قرب حيفا و "تل ابيب"

جهينة نيوز:

أ علن جيش الاحتلال مساء اليوم الخميس حالة التأهب القصوى شمالي الاراضي المحتلة خشية من رد عسكري محتمل من قبل حزب الله.

ووفقا لوسائل اعلام كيان العدو الاسرائيلي، فقد منعت قيادة جيش الاحتلال جميع ضباط وجنود الألوية والوحدات العسكرية مغادرة القواعد العسكرية المنتشرة قرب الحدود مع لبنان.

كما اعلن جيش العدو عن نشر عدد كبير من منظومات القبة الفولاذية لصد اي هجوم صاروخي نحو كيان الاحتلال الاسرائيلي من قبل عناصر حزب الله، كما تم وضع منظومات القبة الفولاذية وسط الاراضي المحتلة في حالة تأهب قصوى.

وقال قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الجنرال امير برعام " ان خدش جندي اسرائيل واحد" سنرد بكل قوة ضد حزب الله ولبنان"

كما طالب برعام جميع سكان القرى التعاونية والمستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية ان يستعدوا لحالة طوارئ متوقعة.

و كان السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله و خلال لقاء تكريمي لفاعليات الهرمل قال اليوم أن على نتنياهو الوقوف على رجل ونصف، وأنا اقول له انتظر “الكف” ، ولن تبقى واقفا على رجل ونصف، وأنتم تعلمون ما سيحصل له عند ذلك”.