الامارات تعترف بشن غارات على قوات هادي في عدن دفاعاً عن النفس

جهينة نيوز:

تشارك الامارات في التحالف السعودي ضد اليمن بناء على طلب من الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه هادي منصور الذي تراجع عن استقالته في السعودية و طلب من السعودية شن عدوان على اليمن ليتم اليوم قصف قوات موالية له اليوم من احد الدول التي استجداها للعدوان على بلاده.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بيانا للخارجية الإماراتية، والتي قالت فيه إن بيانها يأتي تعقيبا على بيان الخارجية اليمنية، التي وجهت فيه انتقادات إلى الإمارات بشأن الغارات الجوية على عدن.

وقالت الخارجية الإماراتية: "تحتفظ الإمارات بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي".

وتابعت "بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني".

ومضت "عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن المليشيات (في اشارة لقوات موالية لحكومة هادي) تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد".

و أوضح البيان أن "استهداف قوات التحالف تم عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية، قامت بمهاجمة قوات التحالف العربي في مطار عدن، مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تم متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها".

و شدد البيان على أن "الدولة لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي، متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد و الدفاع عن النفس".

وقالت الإمارات إنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع والتوتر الحادث في جنوب اليمن.

و كانت القوات الاماراتية شنت 12 غارة على قوات تابعة لحكومة هادي في السعودية و كانت تصفهم الامارات حتى الامس القريب بقوات الشرعية.