السيد صفي الدين على نتنياهو الوقوف على رجل ونصف، وأنا اقول له انتظر “الكف”

جهينة نيوز:

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال لقاء تكريمي لفاعليات الهرمل، بحضور النائب إيهاب حمادة، النائب السابق نوار الساحلي، مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، رؤساء بلديات ومخاتير، ممثلون عن حركة أمل والأحزاب الوطنية، ان “المقاومة وقائدها قالوا كلمتهم منذ زمن، التي لا تردد فيها ولا تراجع عنها، بأن العدو الذي يعتدي علينا سينال عقابه حتما، حتى لو تحدث كل العالم مع اي جهة”.

وقال “السيد قال لنتنياهو أن عليه الوقوف على رجل ونصف، وأنا اقول له انتظر “الكف” ، ولن تبقى واقفا على رجل ونصف، وأنتم تعلمون ما سيحصل له عند ذلك”.

واضاف “نحن لا نتحدث للادعاء، وإنما نتحدث عن وقائع وتجارب، ونعرف بأن نتنياهو لا يستطيع سوى ان يتهددنا بقصف طائراته وبالاعتداء وقتل الناس”، مشددا على “أننا لم ولن نسعى للحرب، لكننا ندافع عن أهلنا وبلدنا وسيادتنا وكرامتنا وهذا هو الأهم”.

ورأى ان “نتنياهو يريد بعدوانه الأخير أن يحصد الأصوات الإنتخابية، وأن الهدف الذي يدفع اميركا والغرب للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية، هو تجنب الرد لحماية نتنياهو الخائف، لكي ينجح في الانتخابات، فهم خائفون من ضربة توجه إليه تزيده ذلا وهوانا، فيخسر اصواتا ويخسرون معها رهانات يهددوننا بها، قد أثبتت التجربة ضعفها”.

انمائيا قال السيد صفي الدين “نسعى وسنبقى نسعى، سواء من خلال مجلس إنماء بعلبك – الهرمل ، أو من خلال الملفات المطلبية الكثيرة، والتي تبنتها كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل بعلبك – الهرمل ضمن الإمكانيات المتاحة”.

وحول موضوع الفساد اكد بأن “قرار مواجهة الفساد قد اتخذ، وسنكمل هذا الطريق الطويل والذي يحتاج ايضا إلى نفس طويل”.