مباحثات سوريّة بيلاروسية حول سبل زيادة حجم التبادل التجاري

جهينة نيوز:

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع وزير الصناعة البيلاروسي فيتالي فوفك سبل تعميق التعاون المشترك بين البلدين في العديد من الصناعات وآليات تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين وذلك على هامش معرض دمشق الدولي بدورته الـ61.

وناقش الجانبان خلال اجتماع في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التسهيلات الواجب توفيرها لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين وكيفية التواصل المستمر بين المعنيين في الوزارة وسفارة بيلاروس بدمشق بما يؤدي إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك.

وأوضح الوزير الخليل أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع مجلس الأعمال السوري البيلاروسي المشترك ومع فعاليات القطاع الخاص السوري للمبادرة بخطوات تنفيذية لتطوير وتحفيز التعاون التجاري والاستثماري مستعرضا الإجراءات التي قامت بها الوزارة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تمت موافاة الجانب البيلاروسي بقائمة السلع السورية المتاحة للتصدير لاختيار السلع التي يحتاجها في أسواقه.

بدوره لفت الوزير البيلاروسي إلى اهتمام بلاده باستيراد المنتجات السورية من القطن والفوسفات والمنتجات الزراعية ما يحقق المصلحة المشتركة بتطوير الاقتصادين السوري والبيلاروسي داعيا إلى تقديم التسهيلات للمصانع لتوريد الآليات وإقامة مشاريع مشتركة في سورية من خلال عقود مباشرة وطويلة الأمد.

وأوضح الوزير فوفك أن زيارته إلى سورية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتنشيط عمل اللجنة المشتركة السورية البيلاروسية وزيارة معرض دمشق الدولي بدورته الحالية مبينا أن سورية بحاجة الى الاستفادة من قدرات وخبرات بيلاروس في مجال الصناعات الثقيلة والبنى التحتية ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار مشددا على أهمية تفعيل عمل اللجنة المشتركة وعقد اجتماعاتها بشكل دوري إضافة إلى تفعيل التعاون بين رجال الأعمال في البلدين الصديقين.