بالصور - السيدة أسماء الأسد تستقبل طلاب الأولمبياد العلمي السوري الفائزين

جهينة نيوز:

إستقبلت السيدة أسماء الأسد طلاب الأولمبياد العلمي السوري الفائزين بجوائز خلال مشاركتهم بـ الأولمبيادات العلمية العالمية لعام 2019.. والتي حققوا فيها ميدالية فضية و 7 ميداليات برونزية وشهادتي تقدير، وذلك في عدد من الاختصاصات (رياضيات، كيمياء، معلوماتية، علم الأحياء) التي أقيمت منافساتها في كل من بريطانيا، فرنسا، هنغاريا وأذربيجان.

و في تعليق صفحة رئاسة الجمهورية على تلغرام عاما بعد عام.. وإنجازا تلو إنجاز يمضي طلاب سورية إلى المستقبل بعقول مشرَعة للنور، ونفوس تعشق التحدي والتميز في ميادين العلم والمعرفة لبناء وطنهم وإعلاء اسمه في كل المحافل الدولية.